Spionaggio: processo Biot, giudici inviano atti a governo su documenti ‘Nato secret’**

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – I giudici della Corte di Assise di Roma hanno disposto l’invio degli atti al presidente del Consiglio dei Ministri per attivare la procedura presso gli organismi Nato sulla ostensibilità o meno di alcuni documenti ‘Nato secret’ presenti nella scheda Sd sequestrata al capitano di fregata Walter Biot, arrestato il 30 marzo 2021 con l'accusa di spionaggio per aver passato informazioni segrete a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro.

Una richiesta, quella accolta oggi dai giudici, avanzata dal difensore dell'imputato, Roberto De Vita.

Nel processo, che si celebra a porte chiuse, la procura di Roma, dopo l’inchiesta della pm Gianfederica Dito coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, contesta a Biot le accuse di spionaggio, rivelazione di segreto di Stato e corruzione. Nell’udienza di questa mattina è stata disposta una perizia sul video che immortalava Biot mentre nel suo ufficio al ministero fotografava documenti militari classificati dal monitor del computer e cartacei.

Il prossimo 15 novembre verranno sentiti i primi testi della Procura, un colonnello e un generale dello Stato maggiore della Difesa.