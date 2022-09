Splatoon 3 sbanca in Giappone: 3,5 mln di copie in 3 giorni

Milano, 13 set. (askanews) – Record di vendite per “Splatoon 3”: lo sparatutto ora disponibile per Nintendo Swtich ha venduto quasi 3,5 milioni di copie in solo tre giorni in Giappone.

La serie Splatoon è stato creata nel 2015 per Wii U e si differenza dagli altri sparatutto per la dinamica di gioco: l’obiettivo non è eliminare gli altri ma, in squadra, ricoprire il più possibile i diversi scenari col proprio inchistro colorato.

Nella nuova versione per Nintendo Switch ci sono nuove armi, mosse, scenari, abbigliamento. Per il lancio il Poporoya di Milano, primo sushi bar d’Italia ha creato anche un chirashi speciale.