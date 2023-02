Il nome del figlio di Aurora Ramazzotti è stato spoilerato durante un’intervista rilasciata da nonno Eros? Tutta la verità sulle parole pronunciate dal cantante.

Spoilerato il nome del figlio di Aurora Ramazzotti: lo scoop

Manca circa un mese alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti che renderà nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Proprio in occasione di un’intervista rilasciata dal cantante a Oggi, potrebbe essere stato svelato in anteprima il nome del bimbo.

“Deve chiederlo ad Aurora che padre sono”, ha detto l’artista rispondendo alla domanda posta dall’intervistatore su che “tipo di padre è?”.

“Ho cominciato tardi a fare il padre, prima non avrei avuto il tempo necessario per stare dietro a una situazione così importante come i figli”, ha raccontato.

Dopo aver ricordato la sua infanzia, l’adolescenza e il rapporto con il padre e il nonno, l’intervista si è focalizzata sulla gravidanza di Aurora. “Tra un mese nascerà il mio nipotino, è un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre”, ha detto.

e ha precisato: “Se avessero scelto il nome Eros sarei stato felice, ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”.

A questo punto, il giornalista Alberto Dandolo pare abbia spoilerato il nome del nascituro: “Pare sarà chiamato Nicolò“.

Nel caso in cui l’indiscrezione dovesse essere confermata, sarebbe la seconda volta che il gossip anticipa informazioni relative alla gravidanza della primogenita del cantante. È stato, infatti, Alfonso Signorini su Chi a rivelare che la 27enne fosse in dolce attesa nei mesi scorsi.

L’intervista a Eros Ramazzotti

Nel corso dell’intervista a Oggi, inoltre, Eros Ramazzotti ha scelto di non confermare i rumors che lo vorrebbero nuovamente innamorato. Allo stesso tempo, ha ammesso: “Non mi interessa cosa pensa la gente. Se uno si innamora fa quel che sente”.

E, a proposito dell’ipotesi di essere ancora una volta padre, ha affermato: “Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io, infatti, non la escludo”.

Infine, il cantante ha detto che il suo desiderio più grande è che i suoi figli siano persone felici ed educate. La sua “emozione per sempre”, ha rivelato, è quella di vederli “inseriti nella società con i piedi giusti, con la testa giusta, perché il mondo è difficile: l’emozione più grande sarà questa. Che riescano a guardarsi allo specchio a testa alta. E che si amino. Solo così si va avanti, se uno non si ama fa molta fatica”.