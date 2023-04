Un’esplosione di orgoglio in un solo scatto: spopola la prima foto di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con Cesare. I due nonni hanno infatti recentemente condiviso su Instagram lo scatto che li vede esibire orgogliosamente il nipotino, che tiene fede al suo nome che rimanda ad un “imperatore”. Cesare infatti si chiama Cesare Augusto ed il battesimo social da nonni per la conduttrice e il cantante è stato un vero trionfo.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con Cesare

La conduttrice svizzera ha condiviso su Instagram uno scatto tenerissimo. Con lei ed in braccio all’ex marito c’è nipotino nato il 30 marzo. Da quanto si apprende si tratta della prima foto in versione nonni per l’ex coppia. E a corredo di quello scatto una scritta: “Quando Cesare ‘l’imperatore’ chiama i nonni corrono!!!”. Michelle ha voluto condividere sui social il post con la prima foto in cui appare con il piccolo di casa. E nonno Eros?

Eros nonno orgoglioso e neanche goffo

Un trionfo di orgoglio: sorridente, visibilmente emozionato ma decisamente esperto nel tenere tra le braccia Cesare. Il tutto mentre la bionda e raggiante nonna lo bacia delicatamente sulla testolina. Le Stories di Instagram della neo mamma Aurora Ramazzotti hanno condiviso subito quello scatto che è il simbolo della gioia.