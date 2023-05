Sport: 70 candeline per Stadio Olimpico, Cozzoli 'scrigno di emozioni che si rinnova ogni giorno'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – Era il 17 maggio 1953 quando lo stadio “dei Centomila” apriva ufficialmente le sue porte per accogliere la partita inaugurale tra Italia e Ungheria, e la conclusione della tappa Napoli-Roma del Giro d’Italia. Quel giorno segnò l’inizio di una storia che, dopo 70 anni, continua a regalare emozioni. Lo Stadio Olimpico ha ospitato migliaia eventi di sport: dal calcio, al rugby, dal ciclismo all’atletica, dal motocross sino all’equitazione con il trofeo delle Nazioni di salto ad ostacoli a Roma60. Ma le tribune ed il prato hanno anche accolto numerosi concerti, tra cui quello record con i 90mila per Claudio Baglioni, spettacoli teatrali, raduni ed eventi come il Giubileo degli Sportivi.

“Lo Stadio Olimpico è uno scrigno di emozioni personali e collettive -dice Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute S.p.A.-. È un asset per noi molto importante, che grazie al tour ed al bistrot interno abbiamo reso vivo per 365 giorni l’anno. È un simbolo di Roma che pulsa ogni giorno. Compie 70 anni ma guarda ad un futuro sempre più accessibile, polivalente, storico, innovativo, ecosostenibile, per permettere di vivere nel miglior modo le emozioni degli eventi”.

Per celebrare e festeggiare i 70 anni di vita dello Stadio Olimpico, Sport e Salute avvia da oggi una serie di iniziative che si protrarranno per i prossimi mesi. Un logo “ad hoc” caratterizzerà gli ambienti dello stadio, così come il merchandising. Inoltre, sui canali social di Sport e Salute, da oggi prende il via la raccolta di “auguri” da parte di tifosi VIP e personalità legate allo stadio Olimpico, oltre a videomessaggi che gli appassionati potranno inviare raccontando aneddoti e ricordi personali vissuti nell’impianto del Parco del Foro Italico. Tra le diverse iniziative che saranno promosse da Sport e Salute, anche un evento a cui parteciperanno alcuni dei protagonisti dei primi 70 anni dello Stadio Olimpico di Roma.