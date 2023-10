Sport: Abodi, 'al lavoro per corretta interpretazione della norma su lavoro sportivo'

Roma, 26 ott. – (Adnkronos) – "Ho letto l’intervista su un quotidiano sportivo del Presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito, che ha rappresentato le preoccupazioni anche di altri colleghi. Lo ringrazio per lo spirito costruttivo, confermando che stiamo lavorando, come abbiamo fatto dal 1º gennaio scorso, con il Ministero della Difesa e con il Coni, per una corretta interpretazione della norma sul lavoro sportivo in relazione a tecnici e atleti dei gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato. La riforma approvata due mesi fa è stata scritta recependo tutte le osservazioni pervenute anche dal Coni per questo resto perplesso in merito ad alcune dichiarazioni che tradiscono lo spirito del lavoro comune, tanto più nel perimetro pubblico nel quale dobbiamo operare nel pieno rispetto reciproco, costruttivamente e per il bene di tutti. Quindi, continueremo a impegnarci per migliorare la normativa che, ripeto, anche su questo argomento è il frutto dell’ascolto e non di scelte unilaterali da parte del Governo". Così in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.