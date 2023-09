Sport: Abodi, 'comunicazione comitato Coni Friuli Venezia Giulia su riforma non corretta'

Roma, 2 set. – (Adnkronos) – “Lunedì 4 settembre verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo che contiene i cinque articoli recanti misure correttive, semplificative e integrative, che hanno consentito di correggere e migliorare la Riforma dello sport. A questo proposito si registra una comunicazione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Coni che ha diffuso, in modo equivoco e sgrammaticato, anche dal punto di vista istituzionale, informazioni non corrette che rischiano di creare solo confusione e dare indicazioni non conformi alle norme dello Stato. Sono certo che il Comitato olimpico nazionale, informato del fatto, sia intervenuto in modo adeguato già in queste ore, per evitare violazioni della legge in questo ambito specifico, così importante per il nostro sistema sportivo". Così in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.