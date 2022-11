Sport: Abodi, 'dal 2023/24 tornano i Giochi della Gioventù'

Roma, 23 nov.

(Adnkronos) – "Tra gli impegni che assumo uno è quello di ripristinare con immediatezza i Giochi della Gioventù, dal 2023/24 si possa riprendere questo glorioso, affascinante e stimolante appuntamento di socialità". Questo l'annuncio del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in audizione alle Commissioni di Camera e Senato sulle linee programmatiche del ministero. "Un impegno che mi prendo insieme al ministro Valditara, di fare un lungo viaggio lungo l'anno scolastico per coinvolgere elementi culturali, turistici, di cultura dell'alimentazione che può mettersi in relazione con lo sport".