Sport: Abodi, 'forse un giorno Coni e Cip insieme'

Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - "Ringrazio Pancalli per il lavoro che ha fatto per il Comitato Italiano paralimpco. Forse un giorno riusciremo a ricongiungere i due mondi. Declineremo la normalità, magari in un mondo dove l’armonia è frutto di unità e non di divisione&rd...

Roma, 2 mar. – (Adnkronos) – "Ringrazio Pancalli per il lavoro che ha fatto per il Comitato Italiano paralimpco. Forse un giorno riusciremo a ricongiungere i due mondi. Declineremo la normalità, magari in un mondo dove l’armonia è frutto di unità e non di divisione”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, parlando di Coni e Cip, durante la presentazione della piattaforma Delta dell'Istituto Credito Sportivo.