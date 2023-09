Sport: Abodi, 'inserimento in Costituzione è prima tappa'

Gaeta, 9 set. (Adnkronos) – "Siamo alla vigilia di un appuntamento importante che è la prima tappa di un percorso: l’inserimento dello sport in Costituzione. Tra qualche giorno all’articolo 33 potremmo leggere: 'La Repubblica riconosce il valore dell’attività sportiva'. Non sarà il solo obiettivo raggiunto ma una tappa di partenza per nuove responsabilità". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e le Politiche giovanili, ad Azzurra Libertà, la kermesse dei giovani di Forza Italia in corso di svolgimento a Gaeta.