Sport: Abodi, 'limite mandati? Aspettiamo il pronunciamento della Consulta'

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – "Limite mandati? Abbiamo deciso di ritirare la norma, aspettando il pronunciamento della Consulta i primi di luglio. Dopo prenderemo atto delle determinazioni fatte". Lo dice il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, in merito alla possibile cancellazione del limite dei tre mandati per i presidenti delle federazioni, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm.