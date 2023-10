Sport: Abodi, 'nessuna criticità dal dipartimento sul tema del numero dei mandati'

Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - "In merito alle agenzie di stampa uscite nel pomeriggio, relative alle osservazioni segnalate dal Dipartimento per lo Sport al Coni riguardo alcune delle modifiche statutarie approvate dall’Ente il 26 luglio scorso, si chiarisce che nessuna criticità &...

Roma, 19 ott. – (Adnkronos) – "In merito alle agenzie di stampa uscite nel pomeriggio, relative alle osservazioni segnalate dal Dipartimento per lo Sport al Coni riguardo alcune delle modifiche statutarie approvate dall’Ente il 26 luglio scorso, si chiarisce che nessuna criticità è stata sottolineata dal Dipartimento sul tema del numero dei mandati dei membri degli Organi del Coni, avendo solo rinviato alla nota in materia inviata dal Ministero dell’Economia e Finanze, con il concerto del quale l’Autorità di Governo competente in materia di sport approva lo Statuto ai sensi di legge". Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi in una nota.