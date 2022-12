Sport: Abodi, ‘nostro impegno non si ferma alla finanziaria’

Roma, 21 dic.

– (Adnkronos) – "Tra poco ho un Consiglio dei Ministri, ma posso sicuramente già dire che con la finanziaria non finirà il nostro impegno nei confronti dello sport". Sono le parole, a margine della conferenza stampa sulla Ryder Cup, del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. "Sto preparando un documento insieme al ministero dell'Economia per tutto ciò che non siamo riusciti a inserire nella finanziaria a dimostrazione che ci sarà una continuità di attenzione rispetto alle esigenze a partire dall'emergenza energia e dalla socialità in ambito sportivo", ha aggiunto Abodi che poi parlando delle tasse del calcio, ha ribadito il suo pensiero: "Un tema importante che vorrei chiarire è che non ci saranno sconti per le società calcistiche e che dovranno pagare tutto con degli interessi come per le altre imprese.

La parte contributiva e previdenziale dovrà essere pagata entro il 29 dicembre, tutto il resto fino a un massimo di 60 rate. Mi dispiace ci sia stata una cattiva informazione su questo, ma sconti non se ne fanno a nessuno come è giusto che sia".