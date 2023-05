Sport: Abodi, 'race for the cure spettacolo che commuove, sport è prevenzione e cura'

Sport: Abodi, 'race for the cure spettacolo che commuove, sport è...

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Spettacolo che toglie il fiato, commuove: Race for the Cure, 40 minuti dopo il via, fiumi di donne e uomini di tutte le età che corrono o camminano sorridenti, nonostante, per affermare il valore della prevenzione che deve viaggiare abbracciata alla ricerca. Lo sport è prevenzione e cura, è vita!”, lo scrive su Twitter il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.