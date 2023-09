Sport: Abodi su Giochi Mediterraneo, 'pronti a ripartire su nuovi presupposti'**

Roma, 26 set. (Adnkronos) - “I XX Giochi del Mediterraneo rappresentano una priorità per il Governo, e l’uscita del nostro Dipartimento per lo Sport dal Comitato organizzatore, che fa seguito a quella del Coni, rappresenta un passaggio tecnico che deve consentire di superare le cr...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – “I XX Giochi del Mediterraneo rappresentano una priorità per il Governo, e l’uscita del nostro Dipartimento per lo Sport dal Comitato organizzatore, che fa seguito a quella del Coni, rappresenta un passaggio tecnico che deve consentire di superare le criticità e lo stallo riscontrati nella gestione delle attività del Comitato stesso. Nei prossimi giorni, d’intesa con il Ministro Fitto, inviterò al tavolo il presidente del Coni Malagò, insieme ai rappresentanti della Regione Puglia e del Comune di Taranto, per ricomporre il Comitato su nuovi presupposti". E' quanto dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sui Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto nel 2026. "Sarà fondamentale la collaborazione con il Commissario Ferraresi al quale abbiamo già trasferito le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle opere, indispensabili per l’organizzazione dei Giochi ai quali attribuiamo significati e utilità sociale che vanno ben oltre la pur nobile dimensione sportiva che rappresentano”.