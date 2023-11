Sport: Abodi, 'traguardo raggiunto da Ascoli città europea e Napoli capitale europea'

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – “Le scelte di Ascoli Piceno a Città Europea dello Sport 2025 e di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026 rappresentano una formidabile occasione, per le città coinvolte, le relative Regioni e l'intera Nazione, dimostrando plasticamente che le sfide si vincono con la collaborazione e le alleanze. Queste opportunità contribuiranno anche a promuovere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme, proprio come recita la Costituzione con la modifica dell’articolo 33. Congratulazioni quindi alla due città, ai Sindaci di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, e di Napoli, Gaetano Manfredi, agli assessori allo sport, Nico Stallone ed Emanuela Ferrante, alle rispettive comunità sportive e a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante riconoscimento. Traguardo raggiunto, ma si tratta solo della prima tappa del percorso di attuazione dei progetti che la commissione ha ritenuto vincenti e che adesso si potranno concretizzare, per migliorare i luoghi di sport e allargare la base sportiva, anche ospitando eventi che produrranno valore sportivo, sociale ed economico, anche in chiave turistica". Così in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.