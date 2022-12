Sport: Agcom avvia consultazione pubblica per frenare la pirateria

Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - "In occasione della sua seduta del 20 dicembre, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica in merito all’applicazione del Regolamento sul diritto d’autore online, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS, volta a rafforzare i poteri di int...

– (Adnkronos) – "In occasione della sua seduta del 20 dicembre, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica in merito all’applicazione del Regolamento sul diritto d’autore online, di cui alla Delibera n. 680/13/CONS, volta a rafforzare i poteri di intervento per contrastare l’offerta illegale di contenuti audiovisivi live, con particolare riferimento alle partite di calcio e alle manifestazioni sportive (Delibera 445/22/CONS)". Così l'Agcom in una nota.

"Il testo -prosegue il comunicato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni- sottoposto a consultazione prevede la possibilità di inibire in via cautelare l’accesso degli utenti a piattaforme e siti pirata nei primissimi minuti della trasmissione dell’evento sportivo, grazie all’integrazione del procedimento di cui all’articolo 9-bis del citato Regolamento.

Tutti i soggetti interessati potranno presentare le loro osservazioni sul provvedimento, per 45 giorni a partire dalla pubblicazione dello schema di delibera sul sito dell’Autorità".

“Agcom ha sempre fatto scuola sul fronte della pirateria, ma evidentemente oggi per contrastare il crescente impatto di questi fenomeni, talvolta gestiti dalla criminalità organizzata, servono strumenti nuovi e sempre più efficaci”, ha dichiarato Massimiliano Capitanio, relatore della Delibera. Il provvedimento è stato adottato a maggioranza dei componenti con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi.