Sport: Aics, dall'8 al 10 settembre torna 'Verde Azzurro', 5000 partecipanti per circa 900 gare

Cervia, 28 ago. – (Adnkronos) – È giunta alla 32esima edizione più in forma che mai, come lo stile di vita che promuove a tutte le età: parliamo di Verde Azzurro, la manifestazione nazionale organizzata da AiCS Associazione italiana Cultura Sport, uno dei principali Enti di promozione sportiva del Paese con oltre un milione di associati e 10mila circoli su tutto il territorio nazionale. Anche quest’anno, a ospitare l’iniziativa sarà la Regione Emilia-Romagna e in particolare il territorio della Riviera romagnola, che da venerdì 8 a domenica 10 settembre vedrà svolgersi le finali dei Campionati Nazionali AiCS in diverse discipline. In particolare, il programma prevede circa 900 gare tra Cervia (Ra), Cesena, Cesenatico, Forlì (Fc), Misano Adriatico e Riccione (Rn), per un totale di circa 5mila partecipanti coinvolti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, provenienti da tutta Italia.

Tra le discipline sportive al centro di Verde Azzurro troviamo anche quest’anno l’Atletica leggera, con la decima edizione del Memorial “Pietro Mennea” che coinvolgerà atleti di tutte le categorie (Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e Adulti, sia uomini che donne); la Pallavolo (categorie Under 14, Under 16 e Under 18 femminili, Under 19 maschile, Open maschile, femminile e misto); e il Pattinaggio artistico, con la 47esima edizione del “Memorial Sandro Balestri” che vedrà scendere in pista atleti di tutte le categorie, dai Primi passi (4 anni) ai Seniores. Non mancheranno nemmeno gli sport sulla sabbia, con le finali nazionali dei Campionati AiCS di Beach Tennis nelle categorie Maschile e Femminile, e il Beach Volley (2×2 maschile, femminile e misto); fino al Powerlifting, con gare di sollevamento pesi (Squat e Bench press) per diverse categorie.

Alle competizioni sportive si aggiungono poi, come sempre, momenti dimostrativi e formativi, come quello di Karate, che metterà insieme ragazzi normodotati e con disabilità, motorie o psichiche; e un convegno sul rapporto tra sport e salute promosso da Aned – Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto, in collaborazione con AiCS e dal titolo “Trapianti e sport: l’attività sportiva come farmaco. Dialisi: attività fisica o no?”. Nell’occasione, i componenti della Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati Aned racconteranno della loro recente partecipazione ai World Transplant Games.

“La nostra Associazione – afferma Bruno Molea, Presidente Nazionale AiCS – si riconferma centrale nell’organizzazione di eventi multisportivi, di cui Verde Azzurro rappresenta un felice esempio. Riuscire ogni anno a portare migliaia di persone di varie età e da tutta Italia a condividere un momento di sport praticato è per noi motivo di grande orgoglio. Ovviamente questo non sarebbe possibile senza una macchina organizzativa rodata e un forte radicamento di AiCS su tutto il territorio nazionale”.

Tutte le gare di Verde Azzurro saranno aperte al pubblico. La manifestazione rientra nel calendario AiCS degli eventi sportivi #BeActive, dedicati alla Settimana europea dello sport, e si intreccerà, in quei giorni, anche con i World Sports Games, i giochi mondiali amatoriali promossi da CSIT, la Confederazione mondiale dello sport amatoriale, presieduta dallo stesso Bruno Molea.

Verde Azzurro è organizzato dalla Direzione Nazionale AiCS Dipartimento Sport con la collaborazione del Comitato Regionale AiCS Emilia Romagna e dei Comitati Provinciali coinvolti. La manifestazione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del sostegno delle Istituzioni locali. Partner dell’iniziativa sono Allianz e Tir Group.