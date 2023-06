Sport: al Campidoglio presentata la Wembrace Games 2023 dedicata a sport e inclusione

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Una conferenza stampa incentrata sui temi dello sport e dell’inclusione, con protagoniste importanti figure istituzionali locali e nazionali, dello sport olimpico e paralimpico. La presentazione, che ha avuto luogo oggi a Roma, in Campidoglio, presso l'Aula Giulio Cesare, è stata l’occasione per lanciare ufficialmente l’evento Wembrace Games 2023, che si terrà lunedì 12 giugno dalle ore 20:00 presso lo Stadio dei Marmi di Roma. Tra le novità previste nell’edizione di quest’anno, l’annuncio ufficiale della partecipazione di Francesco Totti, ex-calciatore della Roma e della Nazionale Italiana.

Durante l’incontro, moderato dalla giornalista e conduttrice Tv Ilaria D’Amico, hanno parlato Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Vito Cozzoli, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute SpA, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. È intervenuto anche Maurizio Molinari, Head of Office – European Parliament Liaison Office in Milan – in collegamento da remoto. Per raccontare gli obiettivi e il significato dei WEmbrace Games hanno preso la parola Teresa Grandis, Presidente di Associazione art4sport ONLUS e Beatrice “Bebe” Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto, promotrici dell’iniziativa che è giunta alla sua undicesima edizione.

La manifestazione avrà come fine quello di favorire l’inclusione, abbracciando il concetto di “diversità”. È prevista inoltre una raccolta fondi in favore di Associazione art4sport ONLUS, che ha come scopo quello di studiare, realizzare e finanziare le costose protesi e le attrezzature necessarie per la pratica dello sport paralimpico. Tra il pubblico, presenti anche gli atleti del team di Associazione art4sport Onlus Alessandro Sbuelz, giocatore di basket, ed Edoardo Giordan, schermidore.