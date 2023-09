Sport: Barelli (Fi), 'diritto a praticarlo in Costituzione una vera rivoluzione'

Roma, 20 set. (Adnkronos) – "Finalmente, da oggi, il diritto a praticare lo sport è tutelato a livello costituzionale, riconoscendo il suo valore sociale e la sua importanza per la salute delle persone. L’inattività fisica infatti ha un costo rilevante sul sistema sanitario nazionale. Ora, con l’approvazione in via definitiva della riforma che introduce in Costituzione, all'articolo 33, la norma in base alla quale 'la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme' sarà obbligo della politica sfruttare questo nuovo strumento per potenziare l’offerta dell’attività fisica, a partire dalle scuole. Oggi si è compiuta una vera e propria rivoluzione che porterà grandi benefici alla nostra società". Lo dichiara in una nota il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.