Sport: Barelli, 'Mancanza di un ministro si fa sentire e in questo momento è un problema'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Ministero Sport? In questo momento di sofferenza e difficoltà dove ogni ministero cerca di affrontare le difficoltà del proprio ambito, oggi non c'è. La Vezzali è un sottosegretario e non è presente nel momento in cui si divido pani e pesci.

La mancanza di un ministro dello sport si fa sentire e in questo momento è un problema. I ministri in Consiglio battono i pugni per avere ristori per il proprio settore, fanno il loro lavoro. Lo sport non c'è". Lo ha detto il presidente della Federnuoto Paolo Barelli a 'La Politica nel Pallone su Gr Parlamento'.