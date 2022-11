Sport: Berruto (Pd), 'presentata Pdl per credito di imposta sugli sponsor'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "La crisi economica che stiamo attraversando ha avuto un drammatico impatto sulle associazioni e società dilettantistiche e professionistiche, a causa del considerevole aumento dei costi di energia e gas. Impatto che mette a rischio la sopravvivenza stessa delle società sportive e, quindi, la regolare continuità dell’attività sportiva procurando un vero e proprio danno sociale".

Lo dice Mauro Berruto, deputato del Pd e responsabile Sport della segreteria nazionale.

"Per questo ho presentato una proposta di legge per incentivare le imprese che promuovono la propria immagine tramite campagne pubblicitarie o sponsorizzazioni a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche che investono nei settori giovanili -prosegue Berruto-. L’incentivo replica il meccanismo già introdotto nel 2020 e reiterato nel 2021 e nella prima parte del 2022 del credito di imposta per investimenti pubblicitari, prorogandolo ed estendendolo a tutto il 2023, riconoscendo un credito d’imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati".

"I soggetti beneficiari devono garantire l’integrità morale, la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività nel rispetto dei principi e valori etici dello sport", conclude l'esponente del Pd.