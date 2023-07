Sport, Berruto (PD): riforma lavoro sia giusta e sostenibile

Roma, 12 lug. (askanews) – “Questa riforma parte da lontano, nella scorsa legislatura, e oggi finalmente ci siamo. Ma il lavoro non è ancora finito,

servono correttivi. Tra le cose da migliorare l’esenzione totale da obblighi fiscali e burocratici per i compensi inferiori ai 5000 euro annui, per sostenere il vero sport sociale fatto dalle piccole società sportive. Per fare questo, chiediamo fortemente al Governo che trovi delle risorse strutturali che possano

accompagnare l’ingresso e l’attuazione nel paese di questa riforma. Questa sarà una riforma che farà fare un passo in avanti a tutti con un grosso impatto sociale e con diversi benefici, tra cui il benessere psicofisico che, in molti casi, si traduce in risparmi per il sistema sanitario nazionale”, lo ha detto questa

mattina l’On. Mauro Berruto, segretario della Commissione Cultura della Camera, durante la puntata di Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Fra qualche settimana, mi auguro all’unanimità, il Parlamento voterà la definitiva modifica all’art.33 della Costituzione con un comma secondo cui la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere

psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme. Nasce un diritto allo sport, ma non bastano le norme, chiediamo a questo Governo i necessari investimenti”, ha concluso Berruto.