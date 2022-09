Sport: Calcagno, 'correttivi su lavoro sportivo importante passo avanti'

Roma, 29 set. – (Adnkronos) – “Va apprezzato lo sforzo finale del Governo, della sottosegretaria Valentina Vezzali e il senso di responsabilità di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione, che hanno evitato di vanificare il lavoro di un’intera legislatura". Lo dice Umberto Calcagno, Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori parlando dell'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri del correttivo del decreto attuativo della riforma del lavoro sportivo, messo a punto dal sottosegretario allo sport, Valentina Vezzali.

“I correttivi, che si inseriscono sulla riforma avviata dall’ex ministro dello Sport Spadafora -aggiunge il numero uno Aic- sono un importante passo in avanti nella tutela dei diritti di lavoratori e lavoratrici, atleti ed atlete, con modalità che favoriscono anche la sostenibilità del sistema”.

“A nome di tutte le rappresentanze di atleti e atlete, allenatori ed allenatrici che aderiscono a CIDS (Confederazione Italiana degli Sportivi), esprimo la nostra soddisfazione per un percorso che ci ha visto protagonisti sin dall'inizio -conclude Calcagno- auspicando che il nuovo Governo, in tema di lavoro sportivo, faccia del dialogo e del confronto con tutte le rappresentanze sindacali e associative un tratto distintivo della sua azione per migliorare ed approfondire alcune criticità che permangono nel testo della riforma".