Sport: Cc Aniene dona pulmino a palestra alluvionata Lucchesi di Faenza

Roma, 15 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo pensato di fare qualcosa di concreto, mi auguro che anche altri nel Paese trasformino in pratica le esigenze. Anche per questo una parte del fondo di solidarietà dell’Aniene è andato, e questo è un precedente, a questa iniziativa per la palestra Lucchesi di Faenza”. Sono state queste le parole con cui il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto alla consegna al Comune di Faenza di un pulmino donato dal Circolo canottieri Aniene alla palestra 'Giovanni Lucchesi', sede di una centenaria società sportiva di lotta, gravemente danneggiata a seguito dell'alluvione che ha colpito la Romagna, nell’ambito delle molteplici attività benefiche che vedono impegnato il primo circolo sportivo in Italia per atleti convocati alle ultime Olimpiadi e Paralimpiadi.

Il pulmino è stato donato dal C.C. Aniene grazie al proprio fondo di solidarietà, ai contributi dei sui soci e dei suoi sponsor Banca del Fucino e Toyota Italia e rientra nell’iniziativa di solidarietà avviata dallo storico circolo romano all’indomani dell’alluvione dello scorso mese di maggio, nell’ambito della quale sono state già inviate derrate all’alimentari al centro di raccolta del Comune di Faenza. “Sono passati 120 giorni da quel 16 maggio, un brutto giorno. Un dono particolare tra due società sportive di grandissima tradizione. E' stata un'iniziativa nata dalla spinta dell'emozione. Volevamo lasciare un piccolo segno per il piacere di farlo, non resta che augurarvi buon viaggio e tanti successi", ha detto il presidente del Circolo, Massimo Fabbricini, rivolgendosi al n.1 del Club Atletico Lotta Faenza, Giovanni Morsiani, il quale ha sottolineato l’importanza che questa iniziativa riveste “per le tante famiglie e soprattutto per i ragazzi. Questo pulmino ci consente di ripartire e ci permetterà di andare dalle famiglie in una zona alluvionata”.

Presente alla consegna anche l'assessore alla scuola, formazione e sport del Comune di Faenza. Martina Laghi, che ha sottolineato come: “partire dai ragazzi è importante e noi lo vediamo quanto hanno sofferto in questi mesi, dare loro un'agevolazione in più è un modo per aiutarli a superare un trauma". All'evento hanno partecipato anche il presidente e l'ad dell'istituto di credito Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e le atlete della nazionale italiana di lotta Enrica Rinaldi (campionessa italiana di lotta libera nella categoria 75 kg e bronzo agli ultimi europei di Budapest) e Aurora Russo (laureatasi campionessa del modo under 20 di lotta libera, categoria 59 kg.