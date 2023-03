Sport: Cozzoli 'miglior investimento possibile per il futuro e miglior farmaco per la salute'

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - “Lo sport è il migliore investimento possibile per il futuro ed è un farmaco formidabile per la salute. Per Sport e Salute l’innovazione è una autostrada per la crescita dello sport e per la creazione di una economia green, sostenibile, i...

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – “Lo sport è il migliore investimento possibile per il futuro ed è un farmaco formidabile per la salute. Per Sport e Salute l’innovazione è una autostrada per la crescita dello sport e per la creazione di una economia green, sostenibile, inclusiva e circolare”. Così Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., durante il panel “Salute e Benessere per tutti” in occasione della presentazione di One, la nuova rete di acceleratori di start up di Cassa Depositi e Prestiti. “Insieme a Cdp lo scorso anno abbiamo lanciato il primo acceleratore di start up in ambito sport e wellness del Paese con sede al Foro Italico – ha aggiunto Cozzoli – . È stato un successo. Siamo orgogliosi che oggi qui ci siano tre delle ‘nostre’ start up. In questi giorni è partita la nuova call dedicata alle start up (scadenza il 24 maggio prossimo, ndr) che certamente darà un contributo fondamentale in termini di innovazione alla crescita dello sport del nostro Paese”.