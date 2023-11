Sport: Dazn aderisce al progetto carta giovani nazionale

Milano, 6 nov. – (Adnkronos) – Dazn, piattaforma leader nel live streaming e intrattenimento sportivo, è il primo broadcaster OTT che aderisce alla Carta Giovani Nazionale, l’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale che si rivolge ai cittadini italiani ed europei, residenti in Italia, di età compresa tra 18 e 35 anni. Disponibile online e su tutto il territorio nazionale, la Carta Giovani Nazionale può essere scaricata direttamente sull’app IO o tramite il seguente link https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/ e consente alle ragazze e ai ragazzi di ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo, legato al benessere e in ogni ambito della vita quotidiana.

“Siamo entusiasti di essere il primo broadcaster Ott che entra a far parte di Carta Giovani Nazionale, un servizio digitale che vede oltre 100 partner prestigiosi che mettono a disposizione promozioni e sconti dedicati a un target per noi importantissimo: i giovani. Abbracciare questo progetto, di cui condividiamo i fortemente valori, ci permette di portare avanti il nostro obiettivo, quello di avvicinare i giovani appassionati di sport a nuove modalità di fruizione, sempre più interattive e coinvolgenti attraverso il live streaming”, commenta Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia.

Gli utenti della Carta Giovani Nazionale potranno beneficare di due offerte esclusive, la prima dedicata a Dazn Start in modalità contracting che prevede i primi 2 mesi offerti da Dazn e poi, i successivi 10 mesi a 9,99€/mese e un’altra dedicata al pacchetto Dazn Standard, sempre in modalità contracting, e che prevede primi 3 mesi scontati del 50% (15,49€/mese invece di 30,99€/mese) e i successivi 9 mesi a 30,99€/mese.