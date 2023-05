Sport: Dazn e Videocites insieme per combattere la pirateria

Londra, 24 mag. - (Adnkronos) - Dazn Group, il principale servizio di streaming sportivo al mondo, e Videocites, azienda tecnologica all'avanguardia specializzata in soluzioni di rilevamento automatico dei contenuti sui social media, hanno annunciato una partnership strategica per intensificare...

Londra, 24 mag. – (Adnkronos) – Dazn Group, il principale servizio di streaming sportivo al mondo, e Videocites, azienda tecnologica all'avanguardia specializzata in soluzioni di rilevamento automatico dei contenuti sui social media, hanno annunciato una partnership strategica per intensificare la lotta contro il furto di proprietà intellettuale (IP) e i flussi illegali sui social media dei contenuti sportivi in diretta. La collaborazione riflette l'impegno comune nella lotta alla pirateria online e nella promozione di servizi legittimi di live streaming sportivo, e si inserisce nella più ampia campagna di Dazn per la protezione della proprietà intellettuale.

La facilità e la velocità con cui i video possono essere condivisi sui social media hanno portato negli ultimi anni a una proliferazione di flussi illegali di contenuti sportivi in diretta. L'efficace soluzione implementata da Videocites utilizza algoritmi di riconoscimento video basati sull'intelligenza artificiale, consentendo di identificare rapidamente i flussi non autorizzati tra le vaste quantità di contenuti generati dagli utenti sulle piattaforme di social media, anche quando il video è stato manipolato o distorto dai pirati per aggirare i meccanismi di difesa. Sfruttando questa tecnologia in tempo reale, Videocites consentirà a DAZN di rimuovere in pochi minuti il 98% delle migliaia di flussi di stream illegali individuati sui social media, con un'efficienza senza precedenti e proteggendo così la proprietà intellettuale dei titolari dei diritti.

"Rimuovendo rapidamente i flussi pirata dalle piattaforme dei social media, interrompiamo la visione contribuendo a demotivare i consumatori ad accedervi in futuro incoraggiandoli a cercare un servizio legittimo", dichiara Sandeep Tiku, Chief Technology Officer di Dazn Group. "In definitiva, questo scoraggerà il furto di proprietà intellettuale e manterrà un ambiente digitale equo e sostenibile, salvaguardando gli interessi di emittenti, proprietari dei diritti e atleti. Il potenziale beneficio è notevole".

"Lo streaming personale ha aumentato in modo significativo la portata della pirateria sui social, che non può essere affrontata con le attuali soluzioni manuali", dichiara il cofondatore e Ceo di Videocites, Eyal Arad. "Videocites utilizza le sue capacità di Video-AI per combattere il fenomeno crescente della pirateria social con un rilevamento e un'applicazione scalabili, immediati e resilienti. Siamo orgogliosi di dare un contributo prezioso a un leader innovativo nello streaming come Dazn e di sostenere la sua crescita globale".

La tecnologia di Videocites grazie alla sua eccellenza ha ottenuto, per tre volte consecutive, il prestigioso riconoscimento "Best in Anti-Piracy" da SportsPro. Le sue soluzioni all'avanguardia comprovate e considerate affidabili da parte di importanti organizzazioni e proprietari di diritti come l'NBA, le principali leghe, gli studios di Hollywood e varie piattaforme OTT, testimoniano il suo status di leader del settore.