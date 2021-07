Sport: deputati Pd, 'estendere tutele lavoratori senza penalizzare società sportive'

Roma, 2 lug (Adnkronos) – "Riteniamo legittima la volontà da parte del governo, attraverso la figura del Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, di intervenire sulla riforma dello sport, in particolar modo soffermandosi sul lavoro sportivo. Come abbiamo sempre sostenuto come Partito democratico, è importante agire da un lato per migliorare la norma, consapevoli che dobbiamo estendere diritti e tutele nei confronti di una platea significativa come i lavoratori sportivi, ma dall’altro evitare appesantimenti, sia burocratici che di natura economica e finanziaria per le società sportive, già fortemente provate dell’emergenza, vivendo un momento molto complesso e che necessita di un aiuto concreto da parte della politica".

Lo dicono i deputati del Partito democratico Andrea Rossi, Luca Lotti e Patrizia Prestipino.

"Per questo motivo – proseguono gli esponenti dem – anche all’interno della stessa maggioranza, evitiamo di mettere inutili bandierine su ipotetiche date. Per noi sarebbe importante fissare un termine assolutamente non oltre l'attuale legislatura, ma mettiamoci tutti quanti al lavoro in tempi brevi, come ha peraltro richiesto il governo, per attivare il prima possibile un tavolo che avrà il compito di valutare le opportune modifiche che vadano nella direzione indicata".

"Una volta operante, il tavolo discuterà nel merito delle eventuali modifiche da apportare ai decreti legislativi sulla riforma del lavoro sportivo e del vincolo sportivo; in questo modo il tema delle date diventerà sicuramente di secondaria importanza, perché potremo arrivare già nei prossimi mesi a una soluzione che risponda ai requisiti richiesti e senza appesantire ulteriormente le società sportive e fornendo una risposta ai tanti interessati che ieri erano davanti a Montecitorio a rappresentare i lavoratori sportivi".