Sport: Didacta Sicilia 2023, da domani il progetto insieme per sport e giovani

Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – Un impegno forte e corale per sottolineare l’importanza del rapporto tra scuola, sport e impegno giovanile. È questo il valore della presenza a Didacta Sicilia 2023 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, del Dipartimento per lo Sport, di Sport e Salute SpA e dell’Istituto per il Credito Sportivo. Un’unica rete, accomunata dal claim #insiemepersportegiovani, voluta dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che attraverso iniziative, progetti, investimenti e azioni concrete, porta in classe i valori dello sport e della partecipazione, inclusione, coesione, innovazione, assieme all’importanza del movimento, dell’attività fisica e sportiva, di corretti e sani stili di vita.

“Didacta – dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – rappresenta una preziosa occasione di confronto sul rapporto tra scuola, sport e impegno giovanile, nel quale i ragazzi e le ragazze sono i protagonisti. Questo appuntamento offre la possibilità di promuovere e valorizzare l’importanza del Servizio Civile Universale, come strumento socialmente utile, a beneficio delle nostre comunità. La nostra presenza a Didacta ci consentirà di ribadire l’impegno per rendere più accattivante il Servizio nella sua declinazione tematica, offrendo la possibilità ai giovani di applicarsi in ambiti di maggior interesse, come il digitale, l’ambientale, il turistico e l’agricolo. Vogliamo, altresì, promuovere l'attività sportiva e la sua capacità di contribuire al benessere individuale e comunitario. Riteniamo prioritario – dice ancora il Ministro Abodi – l’impegno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di ripartire dalle scuole, migliorando progressivamente le infrastrutture sportive, i programmi didattici dedicati allo sport, l’avviamento alle varie discipline e la collaborazione tra la scuola e le realtà sportive di prossimità. Dobbiamo e vogliamo sancire un’alleanza, forte e definitiva, tra la scuola e lo sport e la costante collaborazione con il Ministro Valditara e le nostre rispettive strutture, sono certo che consentirà di raggiungere gli obiettivi, a beneficio del benessere psicofisico di studentesse e studenti, attraverso l’attività sportiva in tutte le sue forme” conclude Abodi.

Nel corso della tre giorni siciliana dedicata alla scuola, la rete #insiemepersportegiovani ha previsto diverse iniziative rivolte a studenti, insegnanti, educatori e a tutti i protagonisti del sistema scolastico. Tra questi anche cinque momenti di riflessione. Si inizierà giovedi 12 ottobre alle 11:30 con il convegno sul tema “Servizio Civile Universale: una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri”.

Alle 15.00 invece, il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute affronteranno il tema “lo Sport come strumento di prevenzione e lotta alle dipendenze giovanili”. Venerdi 13 ottobre, alle 12.00 sarà in programma il seminario dal titolo “Servizio Civile Universale: fa crescere i giovani, fa crescere l’Italia”, mentre alle 14.30 ci sarà un workshop a cura di Sport e Salute e del Dipartimento per lo Sport, su “Scuola Attiva: un progetto per l’educazione al movimento. La proposta delle 'pause attive'".

Sabato 14 ottobre, alle ore 10.00, il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizi Civile Universale proporrà un altro momento sul tema “Servizio Civile Universale: fa crescere i giovani, fa crescere l’Italia” rivolto soprattutto ai docenti affinché possano diffondere i diversi ambiti d’azione del Servizio Civile Universale agli studenti giunti alla fine del loro percorso di studi. Per consolidare le sinergie trasversali tra istituzioni, il Dipartimento per le Politiche Giovanili, presentando il Servizio Civile Universale, proseguirà, presso il proprio stand, il lavoro di confronto con gli operatori della scuola, i docenti e tutti gli altri interlocutori quotidianamente a contatto con i giovani. Il Servizio Civile Universale, riservato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni, rappresenta una leva, strategica e concreta, per sostenere i giovani nel proprio percorso di crescita e formazione, orientato agli aspetti sociali e relazionali da un lato, all’accompagnamento al mondo professionale dall’altro.

Nel quadro dell’alleanza tra due fondamentali agenzie educative, quali la scuola e lo sport, sono diverse le attività che ogni anno si sviluppano, ad esempio, per garantire l’accesso all’attività motoria, fisica e sportiva, sin dai primi anni del percorso scolastico. Nel corso dell’anno scolastico 2022-2023 sono state circa 10.500 le scuole partecipanti al progetto “Scuola Attiva” promosso da Sport e Salute, d’intesa con il Dipartimento per lo Sport, e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, avviando una straordinaria promozione della collaborazione tra il mondo scolastico e quello sportivo, con il coinvolgimento di laureati in Scienze motorie, tecnici federali e oltre 40 tra Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate. Sono poi stati promossi lavori di ricerca e percorsi di formazione innovativi, oltre ad aver previsto investimenti per l’allestimento di spazi non convenzionali (aule e cortili in disuso specialmente) per l’attività motoria sportiva nella scuola.