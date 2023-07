Sport, Duregon: da riforma lavoro sportivo dignità al settore

Roma, 12 lug. (askanews) – “La riforma dello sport restituisce dignità a molti lavoratori a cui da anni non è riconosciuta la dovuta dignità. È una riforma

che si riferisce non solo ai grandi centri sportivi strutturati, ma anche a tutte quelle piccole associazioni, che sono la maggior parte delle realtà, dove lavorano con impegno tantissimi operatori e atleti. Crediamo fermamente in questa riforma, abbiamo chiesto solo una variazione: l’esenzione totale da

obblighi fiscali e burocratici per i compensi inferiori ai 5000 euro annui”, lo ha detto questa mattina Giampaolo Duregon, presidente Anif Eurowellness, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Il nostro prossimo grande obiettivo – ha aggiunto – è quello di rendere lo sport prescrivibile in

ricetta medica per prevenire alcune patologie. È una sfida che stiamo portando avanti, in totale sinergia, anche con il ministro della Salute Schillaci. Lo sport fa bene alla salute, non è solo un detto, ma è scientificamente provato”.