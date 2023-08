Sport e Salute: Abodi, 'l'atto di indirizzo è pronto, aiuterà a definire i ruoli'

Roma, 7 ago. - (Adnkronos) - "L'atto di indirizzo di Sport e Salute è pronto, come promesso. Con l'insediamento del Cda farà il suo percorso formale, prima al Mef e poi alla Corte dei Conti". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine ...

Roma, 7 ago. – (Adnkronos) – "L'atto di indirizzo di Sport e Salute è pronto, come promesso. Con l'insediamento del Cda farà il suo percorso formale, prima al Mef e poi alla Corte dei Conti". Così il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine della prima riunione del nuovo Cda di Sport e Salute a Palazzo H a Roma. "L'atto stabilirà le linee strategiche della società -prosegue Abodi-, che comunque avranno tre pilastri fondamentali: il sociale nella sua dimensione più profonda; l'interesse quotidiano nei luoghi dove c'è maggiormente bisogno, quindi le periferie urbane e sociali; infine, il rapporto tra sport e scuola e università, e il rapporto tra sport e salute. Cercheremo di sostanziare con il Governo, in termini di strumenti che metteremo a disposizione, ciò che il consiglio di amministrazione rappresenta plasticamente con le rappresentanze dei contenuti".

L'atto di indirizzo servirà a capire "non solo ciò che farà Sport e Salute, ma anche i ruoli all'interno del sistema sportivo", sottolinea il ministro. "Credo che il principio della complementarietà funzionale-organizzativa servirà a comprendere le competenze e le funzioni attribuite agli organismi di primo livello: Coni, Cip e Sport e Salute. Sono attività diverse, distinte, possibilmente integrate. Questo è un viatico necessario per lavorare in modo produttivo e proficuo, più che in passato", conclude Abodi.