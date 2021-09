Sport e Salute: CdA delibera i fondi del pacchetto sostegno per federazioni e organismi sportivi

Roma, 30 set. – (Adnkronos) – Nuova tappa della campagna per la ripartenza da parte di Sport e Salute. Al via l’attuazione del Pacchetto Sostegno da € 8.072.358,00 per aiutare le Federazioni e gli altri Organismi Sportivi dopo il grave periodo di crisi dovuto alla pandemia.

Il Consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A. ha deliberato le ripartizioni delle risorse per il “Piano tech-digitalizzazione”, “Piano salute”, “Piano Impianti Sportivi” e “Piano formazione”.

Nel dettaglio. Il “Piano per la tech-digitalizzazione” finanzierà i progetti degli Organismi Sportivi e migliorerà la loro capacità di innovazione tech-digital, attivando nuovi servizi per le ASD/SSD affiliate, come la gestione di video-conferenze e servizi web.

Il “Piano per la salute” finanzierà l’azione di promozione e monitoraggio della salute degli atleti, con l’utilizzo di strumenti digitali di ultima generazione e di medicina preventiva , da parte degli OO.SS. e delle ASD/SSD affiliate, e per il rilascio delle certificazioni medico/sportive e di altri screening medici.

Il “Piano di formazione” erogherà, attraverso la Scuola dello Sport, servizi formativi finalizzati a migliorare la capacità digitale nel mondo sportivo e dunque nuovi modelli, con un focus sullo sport di comunità/sociale/di base, ma anche valorizzando le specifiche esigenze manifestate.

Il “Piano degli Impianti Sportivi” va a sostenere i centri tecnici federali colpiti nella loro attività dalla pandemia o da calamità naturali.