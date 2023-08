Sport e Salute: Cozzoli, ‘tre anni bellissimi, possiamo definirci fondatori di questa società’

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Sono stati tre anni bellissimi. Possiamo definirci i fondatori di Sport e Salute. Con la pandemia promuovere lo sport senza lo sport è stato complicato, ma ci siamo riusciti. Questa è una società vera, riconosciuta ed apprezzata dagli italiani. Il ranking del Mef ci qualifica come la sesta società pubblica per rapporto fatturato-risultati”. Sono le parole di Vito Cozzoli nel suo saluto di fine mandato come presidente e ad di Sport e Salute allo stadio Olimpico di Roma. Dopo la ratifica odierna delle nomine del nuovo Cda della società in house del Governo (con Marco Mezzaroma presidente e Diego Nepi Molineris amministratore delegato), l'avvocato barese, 58 anni, ha salutato lo staff. “Non siamo qui per celebrare successi e prenderci meriti, siamo per dei saluti e spero sia un arrivederci. Non dobbiamo celebrare meriti perché abbiamo fatto solo il nostro dovere, con pazienza e impegno e con la soddisfazione che i risultati sono dalla nostra e dalla vostra parte. Abbiamo portato avanti la visione industriale dello sport con tanti eventi sportivi e lanciato una nuova visione dello sport di base”, ha aggiunto Cozzoli. “Siamo nati come start up, oggi quella start up non esiste più: la missione è compiuta. Mi sento di ringraziare il presidente della Repubblica Mattarella che ogni anno ha voluto incontrarci per conoscere i nostri progetti, voglio ringraziare i tre presidenti del Consiglio, Conte, Draghi e Meloni che ci hanno sempre seguito e incoraggiato e tutte le forze politiche che hanno espresso apprezzamento sincero per l’operato della società, ma soprattutto tutti voi che siete stati la mia famiglia dello sport”. A Mezzaroma e Nepi, l'ormai ex presidente fa "i migliori auguri" per i nuovi incarichi, per poi ringraziare la sua famiglia, i suoi ex dipendenti. Cozzoli chiude dopo 4038 incontri e 778 eventi in giro per l'Italia.