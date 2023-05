Sport e Salute, Fise e Roma Capitale insieme per Piazza di Siena

Roma, 25 mag. (askanews) – Un messaggio di libertà, sport e amicizia che sin da subito ha caratterizzato il Concorso di Piazza di Siena organizzato da Fise e Sport e Salute. Indirizzato alla città, ai cittadini, ai turisti, a tutti coloro che liberamente godono dell’Ovale durante l’anno, prima e dopo il grande show equestre.

Una nuova vision di Piazza di Siena senza più barriere e più ampio, frutto dell’accordo tra Sport e Salute e Roma Capitale che riflette una sorta di ‘mecenatismo sportivo’. Di questo abbiamo parlato con il Presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli:

“Piazza di Siena è un gioiello che Sport e Salute vuole curare, far crescere ma soprattutto valorizzare. Questo è un evento green, sostenibile, inclusivo, gratuito per tutti i cittadini e turisti. Inoltre è sicuramente un grande evento sportivo a livello internazionale”.

Non solo un Ovale senza barriere e simbolo di maggior liberta per atleti e cavalli, ma anche un lavoro di manutenzione, cura e recupero di un’ampia area di Villa Borghese.

“Sport e Salute è qui per 365 giorni l’anno – ha proseguito il Presidente Cozzoli – in quanto curiamo questo anello che ogni giorno viene messo a disposizione di tutti i cittadini, dei turisti e degli studenti che vengono qui a studiare ed a godersi una villa straordinaria che per noi è anche un volano di pratica sportiva. Villa Borghese e Piazza di Siena devono essere accessibili a tutti”.

Un’occasione che rimarca quanto gli eventi sportivi sappiano essere propulsori virtuosi al servizio del bene comune.