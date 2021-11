Sport e Salute: Marotta, ‘app segna passo in avanti in trasformazione digitale sport’

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Questa nuova applicazione My Sport e Salute segna un passo in avanti nella trasformazione digitale dello sport che diventa più fruibile a tutti”. Lo ha detto Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, in un video messaggio durante la presentazione all’Olimpico di Roma dell’app My Sport e Salute.

"Gli impegni per la Champions League mi costringono a stare a Milano", ha aggiunto Marotta. “Un saluto a Sport e Salute e al suo presidente Vito Cozzoli e complimenti per questa app che segna un passo in avanti non solo nell'ambito professionistico, ma a livello dilettantistico di base. Una palestra di vita per i nostri giovani. Durante la pandemia -ha proseguito Marotta- lo sport ha avuto un ruolo importante e questa cosa non dobbiamo mai dimenticarla.

Abbiamo avuto l'opportunità di testarla in anteprima e come Inter reputiamo questa app un contributo al movimento sportivo in generale e una grande testimonianza di innovazione".