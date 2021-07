Roma, 1 lug. – (Adnkronos) – Sport e Salute SpA ha pagato tra ieri e oggi il bonus ai collaboratori sportivi per il periodo aprile-maggio. Come è sempre accaduto dalla prima erogazione (marzo 2020) la Società ha effettuato i bonifici nelle 24 ore dal momento in cui sono arrivate le risorse del Ministero dell’Economia.

Sono stati pagati, anche attraverso le verifiche con l’Agenzia delle Entrate, 137.071 collaboratori sportivi per un totale di 156.744.800 euro.