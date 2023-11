Sport e Salute: Spena, 'sport e corretta alimentazione binomio vincente'

Roma, 23 nov. – (Adnkronos) – “Sport e corretta alimentazione viaggiano di pari passo. Costituiscono un binomio vincente e strategico che arreca benefici importantissimi alla nostra salute. Grazie al territorio, ai prodotti genuini della nostra terra possiamo contare su alimenti e cibi di altissima qualità. Un plauso va agli agricoltori italiani e alla loro opera quotidiana”. Così Maria Spena, consigliera di amministrazione di Sport e Salute S.p.A., a margine del panel “In forma con gusto: sport e salute si incontrano a tavola” nell’ambito dell’evento Excellence in programma in questi giorni allo Stadio Olimpico.

“La dieta mediterranea – ha continuato la Spena – si sposa a perfettamente con lo sport ed è adatta a grandi e piccoli. Non c’è sport senza dieta mediterranea. Chef dello sport? Sarebbe una bella figura in grado di unire competenze nell’ambito della nutrizione, alimentazione e sport per continuare a diffondere e promuovere i corretti stili di vita a tavola”.