Sport e Salute: Vezzali, ‘nomina Dg si inquadra in cambio di passo che ho chiesto’

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La nomina di un Direttore generale si inquadra in quel cambio di passo che ho chiesto a Sport e Salute sin dal mio insediamento, con l’obiettivo di una società che sia di effettivo supporto all’intero movimento sportivo italiano.

Sport e Salute deve essere vissuta come un “plus” per lo sport italiano. Confido che ciò accada nel breve tempo possibile". Sono le parole del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali all'Adnkronos sulla nomina di Diego Nepi come nuovo dg di Sport e Salute.