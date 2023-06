Sport: ecco la 'Sakara Fight Night', nasce il circuito di Alessio Sakara

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – Il campione di arti marziali miste Alessio Sakara si unisce alla Federkombat-Federazione Italiana Kickboxing, Muaythai, Savate, Shoot Boxe e Sambo per annunciare la nascita di una nuova competizione nazionale che porterà il suo nome: il “Sakara Fight Night”. Con due tornei distinti di arti marziali miste e grappling, il “Sakara Fight Night” sarà aperto a tutti gli atleti e le atlete maggiori di 18 anni di età di ogni categoria di peso, e si snoderà attraverso le principali regioni italiane.

La competizione, che per le mma assegnerà punteggio per il ranking nazionale, prevedrà due tappe di qualificazione a Venezia (Palasport Camponogara, 23-24 settembre) e Caserta (PalaJacazzi Aversa, 14-15 ottobre) e culminerà con le finalissime nel Main Event del 25 novembre a Roma. Le iscrizioni saranno aperte a tutti gli atleti dal 1° luglio sul sito ufficiale della manifestazione www.sakarafightnight.com.

Sakara è riconosciuto come uno dei più grandi atleti della sua disciplina, un'icona globale che ispira milioni di persone con il suo talento, la sua dedizione e la sua etica di lavoro instancabile. La sua esperienza, il suo carisma e la sua popolarità (è noto al grande pubblico anche per la conduzione del fortunato programma tv di Canale 5 “Tu Si Que Vales”) intendono contribuire ad elevare ulteriormente il livello di eccellenza e professionalità degli sport da combattimento in Italia e all’estero.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita a questo progetto di collaborazione e di cooperazione con Alessio Sakara, un sodalizio che promette di portare benefici importanti sia alla federazione che a tutti gli appassionati degli sport da combattimento -dice Donato Milano, Presidente Federkombat-. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per costruire un futuro ancora più radioso per il nostro movimento”.

Il “Legionario” coopererà con Federkombat in vari progetti e iniziative. Questo includerà la partecipazione a campagne di sensibilizzazione, eventi di promozione, clinic e sessioni di allenamento speciali per atleti emergenti, ma soprattutto per promuovere tra i giovani i valori fondamentali dello sport, come la lealtà, il fair play e l'inclusione: “Attraverso il ‘Sakara Fight Night’ miriamo a ispirare una nuova generazione di atleti e appassionati – spiega Sakara – incoraggiare la pratica sportiva come mezzo di crescita personale, di integrazione sociale e di realizzazione dei propri sogni. Credo nel talento italiano, vogliamo offrire un’opportunità in più ai nostri giovani per emergere a livello nazionale e internazionale”.