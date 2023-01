Sport: Eyof, quinto oro per l'Italia con Ludovica Righi nel gigante

Roma, 26 gen. - (Adnkronos) - Arriva dallo sci alpino la quinta medaglia d’oro italiana al Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea (Eyof), in corso in Friuli Venezia Giulia. Merito di Ludovica Righi che, sulle nevi di Tarvisio, si è imposta nello slalom gigante in 2:46...