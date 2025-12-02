Sport Film Festival, il direttore: "Cresce valore e partecipazione"

Milano, 2 dic. (askanews) -Si è conclusa a Castellammare di Stabia la quarta edizione dell’International Sport Film Festival, una settimana che ha unito cinema, sport e impegno sociale in un programma ricco di proiezioni, incontri e partecipazione da parte di scuole, atleti, professionisti e pubblico.

“La quarta edizione dell’International Sport Film Festival – spiega il direttore del Festival Nicola D’Auria – è stata l’edizione dei grandi numeri e della grande qualità.

Grandi numeri rappresentati da 250 film in concorso, dagli oltre 50 paesi rappresentati e dai tanti eventi che sono stati realizzati e anche dalla grande qualità sia dei progetti cinematografici in concorso che per gli eventi”.

“Abbiamo avuto – prosegue – un importante evento contro la violenza sulle donne, grazie anche al Consiglio degli dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata, della Commissione Pari opportunità e con presenze di istituzioni giuridiche molto importanti, come la presidente del tribunale di Torre Annunziata, la dottoressa Ceppaluni”.

“Poi abbiamo avuto un importante congresso della Federazione Italiana di Atletica Leggera, la Federazione più importante in questo momento dal punto di vista sportivo e che più ha vinto negli ultimi tre o quattro anni. Abbiamo avuto l’allenatore della nazionale Antonio La Torre e Sandro Donati, grande responsabile scientifico nazionale e internazionale per quanto concerne la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Abbiamo dato un premio come il Campania World a Gianluca Vitiello, che con il suo “Noi non siamo napoletani”, ha rappresentato la Regione Campania in Italia e nel mondo con un bellissimo progetto e un bellissimo documentario. Non ci resta – conclude D’Auria – che dare l’appuntamento alla prossima edizione”.