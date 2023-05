Sport: Frassinetti (FdI), 'calcio strumento per insegnare ai giovani rispetto ed inclusione'

Roma, 25 mag. (Adnkronos) – “La collaborazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito con la Figc ha prodotto importanti risultati, tra i quali il rilancio della cultura sportiva nelle scuole, come binomio tra pratica e diffusione dei valori dello sport. Una sinergia che va potenziata affinché sempre più studenti possano essere coinvolti in questi progetti". Lo dichiara il sottosegretario al MiMe Paola Frassinetti, nel corso della conferenza stampa nella sede del Ministero a Roma sulle attività organizzate nelle scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito del macro-progetto “Valori in Rete”, con la partecipazione del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Presidente della Figc Gabriele Gravina, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Figc Vito Tisci, il Ct della Nazionale maschile Roberto Mancini.

"Il calcio rappresenta anche uno strumento per raggiungere i giovani -prosegue il Sottosegretario- parlare loro di temi e di valori come il rispetto e l'inclusione che altrimenti non avrebbero la stessa efficacia. Lo sport che fa scuola e la scuola che fa sport, questa è la formula: da un lato lo sport come palestra di vita e dall’altro una scuola che torni a fare attività sportiva, permettendo ai giovani di innamorarsi dei valori dello sport, ma anche di fare agonismo".