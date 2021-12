Sport: Ics e Aics firmano protocollo per crescita e sviluppo sport come diritto di tutti

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – L’Istituto per il Credito Sportivo (Ics), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, e l’Associazione Italiana Cultura Sport (Aics) hanno sottoscritto oggi un importante protocollo d’intesa per la crescita e lo sviluppo dello Sport come diritto di tutti.

Dello sport per tutti, Aics – tra i maggiori enti di promozione sportiva del Paese – fa una bandiera da quasi 60 anni: in piena pandemia è riuscita a garantire al suo oltre milione di soci tesserati e alle sue 11mila associazioni sportive e sociali affiliate servizi sportivi di prossimità grazie a progettazione sociale e consulenze gratuite. Ma l’impegno non basta e quanto offerto dall’accordo con Ics potrà aiutare la rete delle associazioni Aics a sostenersi e a superare il difficile momento.

L’accordo, di durata triennale, offre infatti la possibilità a tutte le realtà affiliate all’Aics di potere usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da € 10.000 fino a € 60.000 garantiti dal solo Fondo di Garanzia, affidato in gestione separata all’Ics, e da una lettera di referenza dell’Ente. Altra misura significativa è “Valore Sport per tutti”, dedicata all’Aics e alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a € 3.000.000 relativi alla realizzazione, riqualificazione, messa a norma, abbattimento barriere architettoniche e sensoriali ed efficientamento energetico di impianti sportivi, compreso l’acquisto delle aree relative a tassi d’interesse completamente abbattuti.