Sport: Ics e Csen insieme per la promozione sociale e la pratica sportiva (2)

(Adnkronos) – “È per noi un motivo di grande soddisfazione la stipula di un protocollo d’intesa che va incontro alle reali esigenze delle nostre associazioni di base, – ha dichiarato il Presidente Nazionale Csen, Prof. Francesco Proietti – che oggi più che mai hanno bisogno di sentirsi accompagnate per una ripresa delle proprie attività.

L’Istituto per il Credito Sportivo per noi diventa una solida garanzia e ci assicura un tranquillo percorso per consentire l’apertura di nuovi spazi e strutture, perché lo sport è socialità ed integrazione”.

Il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, ha dichiarato come il Csen, nei suoi quarantaquattro anni di storia, “ha contribuito in maniera significativa alla formazione e all’educazione in ambito sportivo. Due milioni di tesserati, con più di 18.000 associazioni e società sportive, rappresentano una Comunità in pieno fermento, che, attraverso la promozione sociale della pratica sportiva e dei suoi valori, ha saputo costruire una rete territoriale divenuta un’eccellenza.

L’Ics, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura, riconosce l’importanza del ruolo svolto dagli Enti di promozione sportiva, e in particolare dal Centro Sportivo Educativo Nazionale, investendo con convinzione sulle solide fondamenta sulle quali poggia lo Sport di base”. Il percorso di collaborazione tra l’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) e gli Enti di Promozione Sportiva si valorizza con la firma, oggi a Roma, del protocollo d’intesa tra la banca per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e l’Unione Italiana Sport per tutti (Uisp).