Sport: il 10 maggio la presentazione del progetto per potenziare attività sportiva nelle carceri

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – Il prossimo 10 maggio alle ore 10 presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia "G.Stefanelli", alla presenza dei Ministri Nordio e Abodi e del Presidente e ad di Sport e salute, Vito Cozzoli, sarà presentato il progetto “Sport di tutti – Carceri”, sostenuto dal Ministro per lo Sport e i Giovani per il tramite del Dipartimento per lo Sport e da Sport e salute S.p.A., che mira al potenziamento dell’attività sportiva negli istituti penitenziari, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Con il progetto si punta alla realizzazione di progettualità destinate per sviluppare interventi di preparazione fisica/sportiva e di formazione tecnica che coinvolgano detenuti anche minorenni; al reinserimento lavorativo nel mondo dello sport degli ex-detenuti; all’attivazione di un piano di formazione nazionale specifico sullo sport di base in carcere, destinato agli operatori sportivi e al personale delle amministrazioni penitenziarie al fine di dare loro uno strumento, lo sport, in grado di migliorare la qualità e la serenità della gestione carceraria, riducendo il disagio e aumentando la pro-attività sportiva dei detenuti.

Il 24 marzo si è chiusa la piattaforma di candidatura dei progetti: si sono candidati 116 associazioni e società sportive, che opereranno in 60 istituti penitenziari per adulti, in 13 per minori e in 25 comunità di accoglienza per minori. In questi progetti saranno coinvolti oltre 10000 detenuti. In allegato troverà il Save The Date dell’evento. All’evento saranno, inoltre, presenti i campioni del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Aldo Montano e Clemente Russo, e gli attori della fiction Rai “Mare Fuori”, Giovanna Sannino (Carmela) e Antonio D’Aquino (Milos).