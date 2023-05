Sport: il 25 maggio presentati al ministero Istruzione e Merito progetti scolastici Figc

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – "Si terrà giovedì 25 maggio alle ore 11, presso la sala 'Aldo Moro' del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la presentazione delle attività didattico-formative che sono state promosse dal Ministero e dalla Figc nelle scuole di ordine e grado nell'ambito del macro-progetto 'Valori in Rete". Lo annuncia la Figc con un comunicato. "Alla conferenza stampa interverranno il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la Sottosegretaria on. Paola Frassinetti, il Presidente della Figc Gabriele Gravina, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc Vito Tisci, il Ct della Nazionale Roberto Mancini e due classi delle scuole I.C. Maria Montessori e I.C. Orsa Maggiore di Roma, in rappresentanza degli oltre 2100 istituti coinvolti nel progetto".