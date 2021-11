Sport: il Cusi ufficializza la delegazione per l'Universiade di Lucerna (2)

(Adnkronos) – Per conto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio invece, scenderanno in pista con il tricolore sul petto due uomini e due donne per il pattinaggio di figura, mentre un solo atleta si cimenterà nello short track. Tre i rappresentanti della Federazione Italiana Sport Orientamento: due donne ed un uomo per lo Sci Orientamento, tra cui un fratello ed una sorella.

Più di venti gli Atenei rappresentati a Lucerna grazie agli azzurri del Cusi: cinque università estere con due college statunitensi, due atenei austriaci ed uno svizzero; mentre sono dodici gli atleti che frequentano università telematiche. L’istituto maggiormente rappresentato è il Politecnico di Milano con tre atleti che fanno parte della spedizione italiana.

“Una boccata d’ossigeno dopo una lunga corsa, potremmo sintetizzare così lo spirito che ci guiderà a Lucerna” – a prendere parola è Pompeo Leone, capo delegazione Cusi – “Dopo l’isolamento forzato dovuto allo scoppio della pandemia ed alla riduzione delle ordinarie relazioni quotidiane, è stato difficile tenere alta l’attenzione degli atleti in vista dell’Universiade.

Con il comitato organizzatore siamo stati continuamente in contatto per fare in modo di programmare e svolgere regolarmente l’evento nonostante l’iniziale rinvio e il perdurare della pandemia, ed è per questo che abbiamo costantemente invitato gli studenti-atleti a mantenersi in attività per arrivare pronti alla chiamata, che finalmente è giunta”.

Calendarizzata inizialmente a gennaio 2021, l’Universiade Invernale di Lucerna si terrà con undici mesi di ritardo, ma nonostante ciò l’adesione a livello mondiale è stata elevata: trentanove i Paesi partecipanti con la Russia che schiererà quasi trecento atleti, rispetto a Liechtenstein e Romania che parteciperanno invece con due studenti ciascuno.

Si tratta della prima volta nella storia che un’Universiade Invernale si svolge in Svizzera, e nel contempo sarà anche l’ultimo evento che porterà la denominazione italiana internazionalizzata “Universiade”, coniata nel 1959 da Primo Nebiolo: difatti dall’edizione ventura di Salt Lake City 2023 la manifestazione iridata prenderà il nome di Fisu World University Games. Nove in totale le discipline invernali previste dal calendario dei Giochi, in cui si cimenteranno studenti-atleti tra i 17 ed i 25 anni di oltre cinquecentoquaranta università di tutto il mondo.