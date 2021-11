Sport: il Cusi ufficializza la delegazione per l'Universiade di Lucerna

Roma, 19 nov. – (Adnkronos) – Parte il conto alla rovescia per la XXX Universiade Invernale di Lucerna 2021. Il Centro Universitario Sportivo Italiano (Cusi) si appresta a prendere parte all’evento mondiale che si svolgerà nella nazione elvetica da sabato 11 a martedì 21 dicembre.

Trentatré gli atleti che gareggeranno per l’Italia, con una delegazione complessiva di oltre cinquanta componenti inglobando staff tecnico e personale medico:

“Prendiamo parte con orgoglio al primo evento sportivo universitario mondiale dopo il blocco delle competizioni a causa del Covid-19” – commenta Antonio Dima, Presidente Cusi – “Essere a Lucerna può considerarsi già una prima medaglia per tutti noi dopo i mesi bui che abbiamo vissuto nel nostro Paese. La voglia di questi ragazzi di riprendersi la propria vita sportiva ed accademica, riscattando tutto ciò che hanno perso in quasi ormai due anni di pandemia è da elogiare.

La forte identità che lega l’animo dei nostri giovani studenti-atleti sarà l’arma in più che utilizzeremo sin dal primo giorno di gare: rappresenteranno non solo l’Italia sportiva ed i rispettivi Atenei, ma soprattutto la generazione che probabilmente sta pagando di più lo scotto di questo periodo nefasto che, purtroppo, ancora viviamo”.

Per rinfoltire il palmares storico composto da oltre centocinquanta medaglie, di cui ben cinquantatré ori, la delegazione azzurra cercherà di migliorare il risultato di un oro, un argento ed un bronzo conquistati a Krasnojarsk nell’Universiade russa del 2019.

Obiettivo medaglie dunque per sei differenti discipline in cui si cimenteranno diciassette uomini e sedici donne. La nazionale di sci alpino la compagine più corposa: sedici atleti ripartiti in egual numero tra sciatori e sciatrici; a cui segue quella di sci di fondo con quattro uomini e tre donne. Due gli snowboarder in gara che completano la spedizione che fa capo alla Federazione Italiana Sport Invernali.