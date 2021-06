Sport: incontro su ripartenza di Iv con Malagò e Vezzali

Roma, 7 giu (Adnkronos) – La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ed il presidente del Coni Giovanni Malagò dialogheranno domani, martedi 8 giugno alle 19, alla sala Nassirya del Senato, con il capogruppo di Italia viva Davide Faraone e la responsabile Sport del partito, senatrice Daniela Sbrollini, sul tema della ripartenza dello sport dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Lo rende noto Iv.

"Abbiamo voluto fare questa conferenza stampa per incontrare i giornalisti e proporre la nostra visione strategica sullo sport che va inserito in Costituzione e deve diventare pane quotidiano per tutti , in particolare per i più piccoli -spiega la Sbrollini-. Siamo felici di poterci confrontare su questo tema, che è cruciale anche dal punto di vista sanitario, con rappresentanti del governo e del mondo dello sport ai più alti livelli.

Sarà l’occasione per fare il punto insieme sulla ripartenza delle attività dopo lo stop della pandemia”.